Sbugiardato il rigore dei tedeschi | così violano le regole europee

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il salvataggio pubblico della banca tedesca NordLb non ha convinto nessuno, neppure il Financial Times. Il prestigioso quotidiano economico di Londra si è scagliato contro l’Unione Europea e la sua decisione di concedere alla Germania il semaforo verde per risollevare il proprio istituto bancario attingendo a fondi statali. La mossa di Bruxelles è stata scellerata, non solo perché la Commissione Ue ha chiuso un occhio in maniera totalmente inspiegabile, ma anche perché in questo modo sono state messe alla prova sia leche la credibilità dell’Unione Europea. In altre parole, un episodio del genere è un “pessimo esempio di arte di governare” e il motivo di una simile affermazione è semplice: la scelta dell’Europa “non farà che peggiorare le condizioni per compromessi politici tra Germania, Italia e altri Paesi dell’Unione”. Se i ruoli fossero invertiti e Berlino si trovasse ...

