Le 10 scene erotiche nei film più famosi di tutti i tempi

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sesso e sensualità nei… Sono anni ormai che il cinema ci ha abituato asi sesso e di passione sempre più realistiche. Si tratta di finzione o di ardente realtà? Il limite è sottile e il segreto non è mai stato svelato del tutto. Intanto, non possiamo che goderci le 10di sesso dalla più hot alla più romantica del cinema. Hanno fatto scandalo per alcuneosè,e troppo bollenti che hanno prima fatto scalpore nel mondo cinema e poi hanno reso iconiche e immortali chi le ha interpretate. Lo spogliarello di Sofia Loren in”Ieri, oggi e domani”. Al giorno d’oggi, al cinema e in tv, il nudo, specialmente quello femminile è qualcosa di ordinario. Questa scena, girata nel 1963, per la regia di Vittorio de Sica, ha affrontato un tema tabù per gli anni ’70, ma il risultato ne è valso la ...

BlogNews_it : Ornella Muti a “Maledetti Amici Miei”: «Fare l’attrice? Una tortura. Per le scene erotiche guardavo…» - zazoomblog : 50 Sfumature di Grigio scene erotiche censurate: “Facevano cose strane…” - #Sfumature #Grigio #scene #erotiche - zazoomnews : Ornella Muti: Per girare le scene erotiche guardavo film porno - #Ornella #Muti: #girare #scene -