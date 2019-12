Gazzetta | ad Ancelotti non sono piaciute le ombre gettate sul suo rapporto con i

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) A Carloproprio nonle malignità trapelate sul suo presunto scontro con i calciatori del Napoli. Lo scrive ladello Sport. “Con alcuni di loro soltanto qualche normale discussione, ma il rispetto reciproco non è mai venuto meno, tanto che, da Manolas a Allan, da Milik a Di Lorenzo, da Elmas a Insigne, tutti lo hanno salutato con parole dolci”. Il feeling con la squadra è sempre stato un punto fermo del suo metodo e il tecnico proprio non ha gradito che sul punto siano state. “Anche perché è evidente che i probleminati quando il presidente De Laurentiis, scavalcando l’allenatore e non consultandosi con lui che ha, per contratto la responsabilità tecnica e gestionale del gruppo, ha deciso di spedire la squadra in ritiro. Come si può fare una simile mossa senza pensare che ci saranno contraccolpi?”. A fare il ...

