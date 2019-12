Fiorentina | Montella e l’approccio troppo rinunciatario

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il primo tempo delladicontro il Torino è stato. Baricentro eccessivamente basso In sala stampa,ha criticato molto il primo tempo dellacontro il Torino. I viola, disegnati con il 451 in fase difensiva, sono infatti statirinunciatari. Si è sostanzialmente rinunciato a difendere in avanti nonostante un centrocampo molto dinamico in teoria nel pressing. Il Torino ha così consolidato il possesso facilmente. Considerando che i granata hanno problemi nella prima costruzione quando pressati, i viola hanno avuto il grosso demerito di rinunciare a recuperare palla in avanti. Non è bastato un buon secondo tempo per portare a casa punti Leggi su Calcionews24.com

