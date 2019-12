Face-scan all’aeroporto di Fiumicino | tutto diventa più veloce

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Grande novità all’aeroporto dia Roma. Per la prima volta in Italia (e uno dei primi in Europa), le procedure di imbarco saranno facilitate e velocizzate da una procedura hitech di ultima generazione: il. Basta uno sguardo e le porte si aprono (come in Minority Report, film del 2002 con Tom Cruise). Il Leonardo da Vinci ha avviato la sperimentazione dell’identificazione biometrica del volto. Si tratta di un sistema di riconoscimento facciale che permetterà di rendere più rapido e sicuro il transito dei passeggeri in partenza, messo a punto anche grazie al contributo di Enac e Polizia di Stato. La fase sperimentale, appena avviata, durerà sei mesi. Riguarderà tutti coloro che partono dae che sono diretti ad Amsterdam. Ovviamente, saranno i viaggiatori a decidere se aderire al controllo biometrico oppure no. Il funzionamento è davvero molto semplice e ...

