Europa League | i pronostici di CalcioWeb | Roma e Francoforte in scioltezza | Lazio con la

(Di giovedì 12 dicembre 2019)– Sesta ed ultima giornata della fase a gironi della seconda competizione europea per importanza. Due italiane impegnate,, con i giallorossi vicini al traguardo e i biancocelesti quasi fuori. L’unica rappresentanza certa, al momento, è quella dell’Inter, ‘retrocessa’ dopo la sconfitta e il terzo posto nel raggruppamento di Champions. Di seguito i consigli diper alcune gare di stasera. BASILEA-TRABZONSPOR 1 + OVER – Testa-coda che potrebbe regalare qualificazione e primo posto agli svizzeri. Tenta l’1 + Over. CLUJ-CELTIC 1X – Nessuna motivazione di vincere per gli scozzesi, ai rumeni basterebbe un pareggio per qualificarsi a discapito della-GUIMARAES 1+OVER – Una vittoria ai tedeschi permetterebbe di passare il turno senza dover guardare ai risultati ...

