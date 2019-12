Elezioni Gran Bretagna | risultati exit poll | trionfa Johnson

Leggi la notizia su inews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019), insi è deciso il futuro della Brin tempo reale: vincono i conservatori guidati da Boris, è arrivato il verdetto finale insul capitolo Brno i conservatori di Boris, guidati con 368 seggi e quindi con un’ampia maggioranza.in… L'articoloproviene da www.inews24.it.

beppesevergnini : Cari amici inglesi, ricordate: i corsari sono fuori tempo massimo... Buon voto! #UKElection @Corriere - berlusconi : ?? Questo governo continua a far male all'Italia e agli italiani ?? Ogni mattina si inventano delle soluzioni cont… - Corriere : Voto in Gran Bretagna, primi exit poll. Trionfo per Johnson, con 368 seggi ha la ma... -