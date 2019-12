Che pena se la guerra è tra donne | adesso lasciate libera Taylor Mega

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Serena Pizzi Antonella Elia esprime il proprio giudizio sue la sorella Giada. Ma si lascia scappare qualche parola di troppo. Il web insorge Che Antonella Elia sia una provocatrice abituata a toni (e parole) un po' fuori dalle righe è cosa risaputa. Ricordate nel 2008 quando - come concorrente dell'Isola dei Famosi - iniziò ad inveire contro Aida Yespica per finire a prenderla per i capelli? Se non lo ricordate, basta fare una semplice ricerca per (ri)vedere quella brutta pagina di televisione italiana: dueche si insultano e si mettono le mani addosso. Terribile e non giustificabile, nemmeno per la mancanza di cibo sull'Isola. Ma se questo è il passato - che tanto ha fatto discutere - ora c'è il presente. Ieri sera, infatti, a La Repubblica delleAntonella Elia si è superata. Non si sa come sia possibile, ma ce l'ha fatta. L'attrice, nel ruolo di ...

