Barbara D’Urso non regge e scoppia a piangere in diretta E sono lacrime a Pomeriggio 5

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Eancora5. Ancora una voltanon riesce a trattenere la commozione ein. Succede nell’ultima puntata della trasmissione pomeridiana di Canale 5 andata in onda. La conduttrice è tornata a emozionarsi fino alleper una storia molto toccante che, come dice lei, “le ha colpito il cuore”. È la storia di Patrizia, la donna di Firenze di 53 anni che era in collegamento con lo studio di5 anche il giorno precedente e che sarebbe stata segregata e violentata dall’ex cognato in un pollaio delle campagne tra Rufina e Pontassieve, in provincia di Firenze. per circa un mese. L’uomo ha tenuto la 53enne legata ad una brandina per poi portarla in una roulotte, senza mai permetterle di recarsi in bagno, e alimentava la donna solo con acqua e biscotti, così come la stessa vittima ha riportato al talk. (Continua dopo la ...

