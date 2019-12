VIDEO Ginnastica artistica | sei nuovi elementi nel Codice dei Punteggi! Spiccano due

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Seisono entrati a fare parte deldei Punteggi, la Bibbia della Polvere di Magnesio. Sono infatti state ufficialmente riconosciute alcune evoluzioni presentate per la prima volta nella storia durante il 2019 e dunque sono state codificate.due autentiche magie di Simone Biles che riscrivono le regole della fisica: il doppio salto dietro con triplo avvitamento al corpo libero (difficoltà J, la più alta in assoluto istituita proprio per questo elemento) e lo Tsukahara avvitato in uscita dalla trave (solo H per evitare gesti di emulazione vista la sua pericolosità). Entrambi glidella Reginetta del circuito sono stati eseguiti ai Mondiali di Stoccarda come la proposta della tedesca Emelie Petz alle parallele asimmetriche, sul finale di stagione è invece arrivato l’azzardo della portoricana Andrea Maldonado che si è inventata il triplo ...

