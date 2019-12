Tutte le piste da sci in Basilicata: quali sono e dove si trovano (Di giovedì 12 dicembre 2019) Le piste da sci in Basilicata: quali sono e dove si trovano. Una rapida guida per gli amanti dello sci nel Sud Italia. Da Monte Sirino a Sellata. POTENZA – Le piste da sci in Basilicata. La stagione invernale è ormai alle porte e tutti gli appassionati hanno iniziato a consultare le mappe a caccia di posti nuovi. Proviamo ad aiutare gli amanti del manto bianco con una guida regione per regione. Continuiamo la nostra lunga ed esaustiva guida facendo un salto in Lucania, regione ricca di piste da sci e di splendidi paesi arricchiti dai colori e dai profumi dell’inverno. Le piste da sci in Basilicata: dal Monte Sirino alla Sellata Uno degli scenari magici della Basilicata è quello del Monte Sirino. In provincia di Potenza tra Lagonegro e Lauria (al confine con la Basilicata) possiamo trovare ben 7 km a disposizione degli sciatori sull’Appennino Lucano divise tra 9 ...

