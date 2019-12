Sesso con ragazza di 17 anni in un bagno | nei guai professore e papà di due bambini

Leggi la notizia su fanpage

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Brock Smith, 32, exdi un liceo di Naples, in Florida, Stati Uniti, dovrà scontare in totale 12di reclusione dopo aver confessato di aver avuto una relazione sessuale con unadi 17in un, alla quale aveva precedentemente inviato foto di sé nudo.di due figli, sarà anche iscritto nel registro dei colpevoli di reati sessuali.

