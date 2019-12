Sci alpino | Sofia Goggia cerca il pronto riscatto nel super-G di St Moritz

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La Coppa del Mondo femminile di sciritorna in Europa da questo fine settimana e precisamente da St., dove sono in programma un-G ed il primo slalom parallelo della stagione. La tappa svizzera è l’occasione delper una, tornata da Lake Louise con un po’ di delusione per i brutti risultati ottenuti sulla pista canadese. La bergamasca non ha assolutamente sfruttato la tre giorni di velocità sulle nevi di Lake Louise, centrando come miglior risultato un sesto posto nella prima discesa. La forma sembra comunque essere buona, ma sono stati davvero troppi gli errori per unaaggressiva anche in maniera eccessiva.hato linee impossibili sul tracciato, quando invece bastava solo far correre lo sci e restare dolci come hanno fatto Marsaglia e Delago. Ovviamente a St.sarà al via nelgigante. Nella ...

