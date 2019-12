Mertens-Napoli | è finita! Su di lui almeno 3 top club

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), èLa volontà di Gattuso e le sirene turche.. Il. Ve lo stiamo raccontando ormai da diverso tempo. Un matrimonio destinato a finire, ancor più con l’arrivo di Gattuso. L’ex tecnico rossonero comunque sposta poco alla causa del futuro di ”Ciro”, che ieri sera tra le tante cose ha anche siglato il suo gol. Forse l’ultimo in Champions con questa maglia. Già, perchè il pressing di 3 top(Inter, Borussia Dortmund e Galatasaray) potrebbe farsi sempre più vivo nei prossimi giorni. Al massimo nelle prossime settimane. Non è un mistero che piaccia molto ad Antonio Conte, così come non è un mistero che il suo entourage abbia già avviato i primi contatti con la società turca. Gattuso vuole riordinare le cose,non rientra più tra i suoi piani ? L’obiettivo di Gattuso è quello di fare piazza pulita, o...

caterinabalivo : Finalmente una vittoria! Bravo Napoli, Ottavi di Champions meritati! Contentissima per il ritorno al gol di Milik e… - SkySport : ???? #ChampionsLeague – 6^ giornata ?? #NapoliGenk 4-0 ? #Milik (3’) ? #Milik (26’) ? rig. #Milik (38’) ? rig.… - OptaPaolo : 300 - 300ª presenza per Dries #Mertens con il Napoli in tutte le competizioni, è il 9° giocatore a raggiungere ques… -