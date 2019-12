Lo stress lavorativo colpisce 9 persone su 10 Come combatterlo

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ben nove adulti su dieci affermano di essere vicini al "burnout" mentale e di sentirsiati per quasi un terzo dell'intera giornata lavorativa, oltre a perdere cinque ore di sonno alla settimana per via delle pressioni derivate dalla routine. Contro questo malessere diffuso, emerso da una ricerca pubblicata dalla CABA sul portale britannico The Sun, gli esperti consigliano la meditazione. Secondo una ricerca pubblicata su Reuters Health basta mezz'ora di meditazione al giorno per ridurre i livelli die aumentare il tasso di concentrazione. Ma non è tutto, perché stando a una ricerca pubblicata su Business Insider la meditazione contribuisce a migliorare la produttività generale nelle aziende di qualsiasi dimensione e settore e, stando a una ricerca dell'American Heart Association, contribuisce a ridurre i processi biologici che portano al decesso ...

