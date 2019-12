L’azione di un dipendente

Leggi la notizia su bigodino

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) A chi non piacciono le crocchette di pollo? Quando compriamo quelle delizie e le mangiamo, la gioia è suprema. Un canadese che ha lavorato per quasi tre anni presso un rinomato fast food, e ha servito molte crocchette di pollo, suscitando molti sorrisi felici sui volti dei clienti proprio per questo. Cody Bondarchuk, un uomo di Alberta, in Canada, ha lavorato per due anni e mezzo nel rinomato fast food. Di recente ha svelato un segreto che aveva tenuto per se molto a lungo, e lo ha divulgato nel suo account Twitter. L’uomo ha messo in quasi tutte le scatole di crocchette che doveva servire e consegnare ai clienti, un ulteriore pezzo di crocchetta di pollo, cioè, invece di dieci pezzi, ne metteva sempre undici. Dopo tale confessione fatta nelle reti sociali, molti utenti hanno iniziato a chiamarlo “pepite Robin Hood” , riferendosi ad ogni pezzo in più regalato. Le ...

