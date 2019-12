Ilva | giudice rigetta richiesta di prorogare l’uso dell’altoforno 2

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ildel dibattimento, Francesco Maccagnano, ha ribaltato la decisione della Procura che aveva accordato una proroga dell’utilizzo dell’altoforno 2 per permettere l’attività produttiva del sito siderurgico pugliese. Negata proroga utilizzo altoforno 2 Nel corso della serata di martedì 1o dicembre, ildel dibattimento, Francesco Maccagnano, ha negato la proroga chiesta dain amministrazione straordinaria per l’utilizzo2 in modo tale da poter svolgere gli ulteriori lavori di sicurezza. Una decisione per molti inaspettata, dato che lunedì 9 dicembre la Procura aveva a sua volta espresso parere positivo in merito alla proroga. In seguito alla decisione di negare la proroga da parte del, quindi, per l’impianto si avvicina lo spegnimento dell’altoforno 2 in quanto scadono i tre mesi concessi dal Tribunale del Riesame per ottemperare ...

