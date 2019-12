Il Mes è un bluff L' invettiva del senatore Lucidi | a un passo dall' addio a

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “Quello di oggi è un, un grande. Il testo della risoluzione di maggioranza sul Mes è firmato dai capigruppo delle forze di maggioranza, impegna il governo a fare qualcosa che, badate bene, ha scritto il governo stesso. È uninaccettabile, quanto meno potevano essere un po’ più eleganti...”. Lo dice all’Adnkronos ilM5S Stefano, ormai a unal Movimento, mentre è in corso il dibattito nell’Aula di Palazzo Madama sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte sul Consiglio europeo e sul Mes.Parole che danno voce alle fibrillazioni che attraversano il gruppo M5S alSenato per il possibile esito della risoluzione. A palazzo Madama, hanno calcolato alcuni senatori del Movimento, la risoluzione di maggioranza passerebbe a maggioranza ma con un numero di voti ancora in ...

