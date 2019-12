IL MATTINO – Gattuso e ADL firmano il ”patto d’onore”

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) ILNAPOLI –e Aurelio De Laurentiisil ”patto d’onore”, vediamo di cosa si tratta Nell’edizione odierna de Il, si legge chiaramente come tra Gennaroe Aurelio De Laurentiis sia stato firmato un vero e proprio patto d’onore. Due persone che, messe faccia a faccia, hanno molte similitudini sia nella tenacia che nel modo di fare. Ma d’altronde, non poteva essere diversamente. Come si legge all’interno dello storico quotidiano di Napoli: ”Per l’ex milanista, c’è un accordo fino al 30 giugno 2021, 2,6 milioni di ingaggio più un maxi-premio in caso di qualificazione alla zona Champions League. De Laurentiis avrebbe preferito sei mesi ma il tecnico ha fatto intendere che, in ogni caso, come ha dimostrato anche al Milan, se dovesse capire che non ci sono le condizioni per andare avanti, ...

