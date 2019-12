Hater contro il figlio Nathan | Flavio Briatore lo difende sui social

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)Elisabetta Gregoraci e ilFalco dalle critiche su Instagram. Il 69enne non è solo un imprenditore, ma anche un tenero papà e ha uno splendido legame con ildi nove anni, nato dal matrimonio con la showgirl calabrese. Su Instagram spessocondivide le foto che raccontano le sue giornate conFalco. L’ultima lo ritrae insieme almentre cammina per le strade di Milano. ‘Papà elove’ ha scritto, ma mentre molti fan hanno apprezzato, altri follower hanno pesantemente criticato lo scatto. Nel mirino è finito soprattutto l’abbigliamento diFalco scelto dai suoi genitori. «Come lo conciate questo bambino? – ha detto unparlando del gusto die della Gregoraci – Non lo prendono per il c**o solo perché è ricco. Che tristezza!». L’imprenditore non è rimasto in silenzio, ma ha ...

