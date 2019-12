Grecia | torna la paura difterite | dopo 40 anni muore un bambino

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019)oltre 40inta la. La malattia ha colpito e ucciso undi 8. L’episodio è stato riportato dai media locali e confermato nell’ultimo report dell’European Center for Disease Control (Ecdc). Morto un bimbo perinIl bimbo, riferisce il quotidiano online Ethnos.gr, è arrivato in ospedale in gravi condizioni, ed è morto pochi giorniil ricovero in terapia intensiva nell’ospedale pediatrico di Atene. In un primo momento era stato riportato dai media locali che il bimbo non fosse vaccinato, ma poi non c’è stata alcuna conferma ufficiale. Che la causa della morte fosse laè stata poi confermata anche dall’analisi di un campione da parte di un laboratorio dell’Nhs inglese. “L’ultimo caso registrato diinè stato un caso importato nel 1994 – ...

