Gianni Morandi | 75 anni a cento all’ora

Leggi la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), nato a Monghidoro in provincia di Bologna l’11 dicembre 1944, compie 75e tra concerti, televisione e social continua a essere un indiscusso punto di riferimento della cultura pop italiana. Dal suo primo singolo, Andavo a 100del 1962, all’ultimo Ultraleggero del 2018 ci sono 56di musica e successi. In ginocchio da te del 1964, C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, La Fisarmonica e Non son degno di te del 1966, Un mondo d’amore del 1967, Scende la pioggia del 1968, Occhi di ragazza del 1970, Uno su mille del 1985, Si può dare di più del 1987, Fino alla fine del mondo del 1995, Stringimi le mani del 2007 e Capitani Coraggiosi con Claudio Baglioni del 2015 sono solo un piccolo esempio della sua sterminata produzione musicale. La sua vita privata e quella artistica da sempre si specchiano attingendo linfa vitale l’una ...

