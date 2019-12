Con la statuetta di Malgioglio game over sul presepe

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Che l’Occidente cristiano sia prossimo all’implosione, alla sua fine senza possibile remissione di peccati, l’ho intuito pochi giorni fa. Mi è accaduto esattamente a Napoli, capoluogo planetario d’ogniche voglia e possa essere immaginato, concepito, messo in opera e così infine allestito da mani attente e provette. Tuttavia, senza nulla togliere agli artigiani che lavorano a ridosso del Vesuvio, devo aggiungere che certo genere di pii personaggi in miniatura brillano pure tra i Sassi di Matera, dove qualche settimana prima ho avuto modo di imbattermi in una bottega colma d’ogni dettaglio d’arredo presepizio, compresi i meloni gialli da appendere dinanzi alle ideali botteghe dell’anno zero dopo Cristo.Cosa sia esattamente ilnella nostra post-modernità è facile a dirsi: si tratta sostanzialmente ...

