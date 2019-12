Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Prima alla Camera (la mattina), poi al Senato (il pomeriggio). Il premier Giuseppe Conte riferisce oggi sui contenuti del prossimo Consiglio europeo, in cui si deve discutere anche del fondo, e deve ricevere il mandato della maggioranza per la trattativa che l'esecutivo dovrà poi completare in sede europea. Intanto, in un'intervista al Corriere della Sera il sottosegretario al ministero dell'Economia Pier Paolo Barettache sull'argomento “i toni e gli argomenti della discussione sianofin troppo caricati” mentre il governo ha scelto di incaricare il ministro dell'Economia Gualtieri “affinché trattasse per ottenere più tempo” e questo “ha dato dei buoni risultati” secondo Baretta, come ad esempio l'aver fatto chiarezza “sull'esclusione dell'automatismo in caso di ristrutturazione del debito”. Secondo il sottosegretario dem questi risultati sono il presupposto ...

Inter : ?? | BATTAGLIA In campo col giusto atteggiamento, avanti così anche nella ripresa! #FORZAINTER ????????… - fisco24_info : 'Avanti col salva-Stati, non vedo punti critici', dice Baretta : Prima alla Camera (la mattina), poi al Senato (il… - scazzofrenica : RT @influenceretciu: Noi persone che pensiamo troppo lo sappiamo fin da subito che andrà di merda, ma ci portiamo avanti col lavoro e ci st… -