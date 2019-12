Antonella Clerici sul flop dello Zecchino | “Non è colpa di nessuno!”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Telethon,commenta ild’oro in prima serata: “Non è statadi nessuno” Ha rotto il silenzio ai microfoni di TvBlog in occasione della conferenza stampa di Telethon 2019, che la settimana scorsa è tornata su Rai1 con la conduzioned’oro, i cui ascolti della finale, trasmessa sabato in prima serata, non sono stati molto positivi. E proprio su ciò ha posto l’attenzionenell’intervista in questione, parlando della serata che ha condotto con Carlo Conti. A tal proposito ha spiegato: Il grande impegno di tutti andava premiato con qualcosa di più, ma non èdi nessuno … abbiamo iniziato tardi, alle 21.40, dopo la Tosca, il cui pubblico non era quellod’oro. Se la finale fosse stata trasmessa in un sabato diverso, magari iniziando ...

