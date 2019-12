Uomini e Donne | Armando e Veronica chiudono la frequentazione

blogo

(Di martedì 10 dicembre 2019) Seconda parte del trono Over, in onda martedì 10 dicembre 2019. Al centro della scena,che nega ci sia stato qualcosa in più oltre a un bacio tra lui e. Quest'ultima chiede cosa sia successo tra lui e Roberta, se ci sia stato un bacio tra loro due oppure no."Non c'è stato un bacio vero e proprio... Roberta ha detto che si è girata, abbiamo diviso un biscottino con la bocca... Roberta ha detto che non si fidava di me, perché avevo baciato altre. Io le ho detto la verità (su quello che è successo con le altre) per farle capire se fidarsi o meno di me "la10 dicembre 2019 15:00.

matteosalvinimi : ?? E QUESTO VIDEO SAREBBE UNO SCANDALO? Un abbraccio e un ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia Peni… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #9dicembre 1977 viene approvata la legge #Anselmi sulla parità nel lavoro fra uomini e donne.… - TNannicini : Il #9dicembre 1977 il Parlamento approvava la legge sulla parità del lavoro tra uomini e donne, un passo fondamenta… -