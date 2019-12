romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019) Roma – E’ stata sospesa laaldi 59 anni che ha rotto il setto nasale con una unche, dall’aeroporto di Fiumicino, chiedeva la regolare applicazione del tassametro. L’avvocato Luciano Randazzo,del, e’ intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’e’ desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano. “Il mio assistito e’ semplicemente indagato dalla Procura di Civitavecchia- ha spiegato l’avvocato- Lagli e’ stata sospesa per 30 giorni, non ci sono state revoche. La decisione verra’ impugnata stamattina presso il Tribunale amministrativo regionale, perche’ ritengono che non ci siano i presupposti per questo ...

HuffPostItalia : Revocata la licenza al tassista che ha aggredito un cliente con un pugno in faccia a Fiumicino - romadailynews : Pugno a cliente, legale tassista: nessuna revoca #licenza: #Roma – E’ stata sospesa la… - robreg1 : RT @HuffPostItalia: Revocata la licenza al tassista che ha aggredito un cliente con un pugno in faccia a Fiumicino -