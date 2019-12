Pirati della strada investono un bimbo di due anni | è in coma

huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) È in stato dia causa di un forte trauma cranico ildi dueinvestito questa mattina a Coccaglio, nel Bresciano, da un automobilista che non si è fermata. Il bambino era nel passeggino spinto dalla mamma e nell’impatto è stato sbalzato a cinque metri di distanza. Ora è ricoverato a Bergamo. Le forze dell’ordine stanno cercando il piratae l”utilitaria che potrebbe essere stata ripresa dalle telecamere di sicurezza.

