Ogongo apre a CasaPound | Sardine d’Irpinia | “Presenza non gradita”

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa delled’Irpinia in merito alle dichiarazioni rilasciate da Stephensu “Il Fatto Quotidiano”. Led’Irpinia si dissociano con fermezza dalle dichiarazioni rilasciate da uno dei promotori di Roma in merito all’apertura della piazza a. Ribadiamo che il movimento dellenasce in difesa dei valori e dei principi costituzionali, in primis quello dell’antifascismo. A nome del movimento irpino riteniamo doveroso affermare che la presenza diin piazza non è affatto gradita. Rimaniamo aperti al dialogo e al confronto con chi condivide i valori di uguaglianza, solidarietà e antirazzismo, ma non possiamo accettare la partecipazione di chi del fascismo e dell’autoritarismo fa la propria bandiera. Non possiamo ...

