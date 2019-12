Napoli | Milik | «Contento per la tripletta in un momento difficile»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019), match-winner della sfida trae Genk in Champions League, ha festeggiato la primacolArkadiusz, attaccante dele autore dellache ha deciso la sfida col Genk, ha parlato ai microfoni di Sky Sport subito dopo il triplice fischio. «Primacol? Sono molto. E’ anche la mia primain Champions davanti ai nostri tifosi in un. Speriamo che siano passati i momenti brutti. Proviamo a concentrarci solo sul campo. Abbiamo passato il turno, siamo molto felici. Rigore lasciato da Mertens? Sonoper il suo gesto e per il suo gol. Futuro Ancelotti? Non voglio parlarne, le chiacchere che si fanno fuori dal campo non ci interessano». Leggi su Calcionews24.com

