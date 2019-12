Microsoft To Do si aggiorna per Windows 10 | completamento automatico dei tag

Leggi la notizia su windowsinsiders

(Di martedì 10 dicembre 2019) Breve comunicato per informarvi cheTo Do si è recentementeto per10 alla versione 2.6 introducendo il completamentedei tag. Like to use tags to add context? With our latest update on(2.6) we’ve added auto-complete for tags when you add a task. pic.twitter.com/rNWqOBQcli —To Do (@ToDo) December 9, 2019 Cosa c’è di nuovo? Ora è più facile inserire i tag: quando si crea una nuova attività, se si inizia a scrivere un tag comparirà un menu che ne suggerisce il. Fix di bug e miglioramenti generali. DownloadTo Do: Lists, Tasks & Reminders (Gratis,Store) →

