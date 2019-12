Impeachment | Dem a Trump | Continua minaccia per la nostra democrazia

Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) I Democratici spingono sull’acceleratore per l'di Donald. Il presidente americano è accusato di abuso di potere e ostruzione al Congresso. Sono questi i due "articoli" messi al voto dai Dem per l'relativo alla vicenda nota come Ucrainagate. Di cosa è accusatoè in pratica accusato di abuso di potere per avere sospeso gli aiuti militari all'Ucraina fino a quando il governo di Kiev non avesse avviato un’indagine contro il rivale democratico Joe Biden. L’accusa di ostruzione al Congresso è invece relativa oll’ordine cheavrebbe impartito ai funzionari federali di aggirare i mandati emessi nell'ambito dell'indagine per.Secondo il presidente della Commissione Giustiziaha messo "se stesso davanti al Paesendone la sicurezza, corrompendo le elezioni e violando la Costituzione". Non meno dura la speaker della Camera ...

