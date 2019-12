Caserta | tutto pronto per la mostra di Bruno Donzelli

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– “Specchiarsi nell’Arte” è il titolo della personale diche sarà inaugurata sabato 14 dicembre alle 18,30 presso lo spazio espositivo di Arterrima contemporary in corso Trieste 167 a, l’artista più rappresentativo residente nel territoriono, torna così ad esporre nella sua città adottiva, con una nuova. Undici le opere. Specchi di diverse dimensioni usati dall’artista come tele nelle quali si ritrova il fascino di un ironico viaggio nell’arte del secolo scorso. Anche in queste nuove opere, i colori brillanti cari araccontano le avanguardie storiche del ‘900, che vengono rivisitate alla sua maniera, giocando con i temi del surrealismo, del futurismo, dell’informale, dell’astrazione, della pop, fino alla street art.viene interpretato e raccontato nello stile di questo ...

