Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) Nonmai cosa accaddequel 20 ottobre 2019 in, quando lo spoglio delle schede alla fine del primo turno di votazioni che opponeva il presidente uscente Evo Morales a Carlos Mesa, leader dell’opposizione, venne bruscamente interrotto. Alla ripresa del conteggio Morales risultò vincente per il 47% dei voti contro il 37% di Mesa. Uno scarto che negava il secondo turno al suo principale oppositore. La contestazione iniziò il giorno dopo, propagandosi lungo tutto il paese, con picchi di violenza estrema tra Cochabamba e Santa Cruz, dove l’opposizione al Mas (Movimento per il Socialismo, il partito di Morales) era più forte. Nel frattempo, il governo aveva già convocato una delegazione dell’Oas (Organizzazione degli Stati Americani) con il compito di verificare se ci fossero state frodi elettorali. Da allora in poi, gli eventi precipitarono con una ...

Noovyis : (Bolivia, forse non sapremo mai cos’è accaduto realmente. Ma qualche certezza purtroppo c’è) Playhitmusic - - ilfattoblog : BOLIVIA 'Un turbinio di eventi in meno di un mese ha interrotto bruscamente il percorso del socialismo indigenista'… - Desmondo90 : @NsFolk Per quanto riguarda il golpe in Bolivia, guarda, non so bene come definire queste fazioni che mischiano sal… -