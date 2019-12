Yoko Ono ricorda la morte di John Lennon | “39 anni dopo ci manca ancora”

optimaitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Poche oreladi, nell'appartamento del Dakota Building di New York era calato un silenzio assordante. Di fronte a una finestra che dava sui grattacieli un paio di lenti insanguinate giacevano per osservare il mondo un'ultima volta. Accanto ad esse un bicchiere di Gin liscio, una lacrima e una donna.Ono aveva appena perso suo marito e il mondo intero aveva appena perso un pezzo di storia dei Beatles, un uomo che in queglisi era reso la voce musicale più autorevole dell'attivismo pacifista e un artista che sognava un mondo migliore.Ono scattò la foto agli occhiali cheindossava mentre cadeva sotto i proiettili folli di Mark David Chapman e quello stesso scatto fu usato per la copertina di Season Of Glass (1981), il primo album solista della vedova dell'ex Beatles. Nelle ultime ore il rituale ha avuto il suo corso:Ono ha ...

Carmela_oltre : RT @AmetranoGio: 'Conta la tua vita dai sorrisi, non dalle lacrime che versi. Conta la tua età dagli amici, non dagli anni che passano.' c… - OptiMagazine : @yokoono ricorda la morte di @johnlennon: '39 anni dopo ci manca ancora' - irishxever : @MaggicaPolly (pensa al culo di Yoko Ono: ecco, se ne bullerebbe. La cattiveria ha il culo basso, li baffetti da Fr… -