Trono over Juan Luis tradisce | Gemma piange e Ida risponde a Riccardo…

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Durante la nuova registrazione deldi “Uomini e Donne” ne sono successe tante: Armando ha accusatodi aver tradito, Ida ha dato, finalmente, una risposta…tra mille dame… Sembrava, a un certo punto, che le cose trapotessero andare nel verso giusto; poi è arrivata la notizia che hanno smesso di seguirsi sui social e adesso, durante la nuova registrazione, ci sono state pesanti insinuazioni… Armando, ormai esperto di segnalazioni, ha scelto di condividere con dame e cavalieri alcune informazioni che andrebbero a ledere all’immagine di. Secondo Incarnato, infatti, Ciano si starebbe sentendo con altre donne oltree avrebbe le prove. Infatti confessa di avere degli screen da mostrare alla redazione…scoppia in un pianto disperato stanca della situazione. Ida: ...

LadyNews_ : Uomini e Donne, anticipazioni trono over 9 dicembre 2019 - - infoitcultura : Uomini e Donne/ Gemma passerà il Natale con Juan Luis? Le possibilità (Trono Over) - vafanciorocazo : Non vedo l'ora di avere 35 anni per andare al trono over e trovare un riccone che mi porta in vacanza a Dubai -