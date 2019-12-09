Traffico Roma del 09-12-2019 ore 07:30 (Di lunedì 9 dicembre 2019) PER UN, INCIDENTE, SI SONO FORMATE LUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA, IN DIREZIONE EUR, DA POMEZIA CENTRO SINO A CASTEL DI DECIMA. RIPERCUSSIONI SU VIA DI PRATICA INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD, TRA LA BARRIERA DI Roma SUD E L’ALLACCIAMENTO AL GRA. GIUNTI SUL GRA SI CONTINUA A STARE IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. IN ENTRATA IN CITTA’, A PARTIRE DAL GRA, SI STA POI IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO SINO ALLA TANGENZIALE ST E SU VIA FLAMINIA SINO ALLO SVINCOLO PER VIALE DI TOR DI QUINTO. ALTRE CODE IN DIREZIONE CENTRO SU: VIA AURELIA ANTICA, TRA VIA AURELIA E LARGO DON GUANELLA, VIA PALOMBARESE, TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA, ...
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viabilitasdp : 7:33 #A24 Tornimparte in entrata e' chiuso al traffico verso Roma per lavori. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-12-2019 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Roma, incidente sull'Olimpica: auto si ribalta, ferita una persona e traffico paralizzato Il Messaggero
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Roma, incidente sull'Olimpica: auto si ribalta, ferita una persona e traffico paralizzato Il Messaggero
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 19 : 30: BUONASERA DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE, L’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI è CHIUSA TRA FERENTINO E ANAGNI VERSO Roma. PRUDENZA PER UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOVE SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, DOVE I POCHI SPOSTAMENTI SONO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST, PER ENTRARE A Roma. UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST, HA RALLENTATO ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 18 : 30: BUONASERA DALLA REDAZIONE. AUMENTA IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL Traffico È INTENSO TRA CASSIA BIS E IL BIVIO PER LA A24, SENZA PARTICOLARI DISAGI. MAGGIORI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, IN PARTICOLARE A PARTIRE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST. CODE A TRATTI, SEMPRE PER Traffico INTENSO, ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 17 : 30: BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA CASSIA BIS E LA DIRAMAZIONE Roma NORD, IN DIREZIONE INTERNA. SI RALLENTA, SEMPRE A CAUSA DELLA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, SULLA TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO, TRA PORTONACCIO E L’INGRESSO IN TANGENZIALE EST, VERSO QUEST’ULTIMO TRATTO. CODE A TRATTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA E IL BIVIO PER IL GRA, IN DIREZIONE CENTRO. UN INCIDENTE HA ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 16 : 30: BUONASERA DALLA REDAZION IN QUESTO PRIMO POMERIGGIO, SCARSO IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. IN QUEST’ULTIMA ORA, UN INCIDENTE HA PROVOCATO CODE SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI IN DIREZIONE OPPOSTA PER CURIOSI. IN CITTà LA CIRCOLAZIONE è SOSTENUTA SU LUNGOTEVERE AVENTINO, TRA BOCCA DELLA VERITà E PONTE GARIBALDI, VERSO PONTE ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 15 : 30: BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. POCO Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO CITTADINO DELLA A24. REGOLARE LA CIRCOLAZIONE ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST. A TRASTEVERE, PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI AL Traffico, A CAUSA DI UN INCIDENTE SU LARGO BERNARDINO DA FELTRE. NEL CENTRO CITTà, ALLE 19:00 è IN PROGRAMMA LA CERIMONIA DELL’ “ALBERO DI NATALE A PIAZZA VENEZIA”, ALLA QUALE è PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSI SPETTATORI. ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 14 : 30: BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. SI GUIDA REGOLARMENTE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. NEL CENTRO CITTà, ALLE 19:00 è IN PROGRAMMA LA CERIMONIA DELL’ “ALBERO DI NATALE A PIAZZA VENEZIA”, ALLA QUALE è PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSI SPETTATORI. LA PIAZZA SARà CHIUSA AL Traffico GIà DALLE 17:00, TRA VIA DEI FORI IMPERIALI E VIA CESARE ...
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