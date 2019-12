SerieB2 | l’Energa Olimpia sbanca Mesagne | telesine seconde in classifica

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 6 minutiLe favole si sa, hanno sempre un lieto fine. Quella delVolley San Salvatore Telesino sembra una di quella scritta da Esopo e lascia un insegnamento importante che è anche il manifesto dello sport: la volontà, il cuore, l’unione valgono tanto quanto la tecnica. Di schemi, scambi lunghi, punti giocati al cardiopalma a– prima sconfitta interna per le brindisine in questo torneo e campo di casa violato dopo tempo immemore – ieri sera se sono visti tanti, uno spot per la pallavolo. Grandi giocate, recuperi e ribaltamenti anche al limite dei pronotisci. In un palazzetto gremito, rumoroso e che spingeva a mille le padroni di casaVolley nell’ottava giornata del campionato di Serie B2 femminile vince 3 a 2 al tie break (22 a 25; 28 a 26; 25 a 22; 29 a 31; 13 a 15, i praziali), si prende il secondo posto e torna dalla ...

