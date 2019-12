fanpage

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Joseph McCann, 34 anni, è stato riconosciuto colpevole di ben 37 episodi criminali e di una lunga lista di capi d'imputazione di fronte alla giuria di un tribunale britannico e si è visto infliggere 33dai giudice. “di” è stato capace di aggredire sessualmente 11 donne e diversi bambini nel giro di due settimane.

