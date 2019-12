Potenza | cacciatore scivola nel bosco | gli parte un colpo e muore

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in provincia, a Forenza. La vittima era un uomo di 61 anni originario di Casola, un Comune in provincia di Napoli. Ilsi era recato nel Potentino insieme agli amici Una tragedia si è consumata ieri mattina in Basilicata, in particolare a Forenza, un Comune in provincia di. In un'area boschiva, unche stava effettuando una battuta venatoria èto, gli è partito undal fucile ed è morto. La vittima è un uomo di 61 anni di Casola, un Comune della provincia di Napoli, giunto nel Potentino insieme ad altri amici, come detto per una battuta di caccia. Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo è morto dopo essere stato colpito da un proiettile fortuitamente esploso dal suo stesso fucile. Non ci sarebbe stato il coinvolgimento di altre persone nella tragedia. Da quanto finora accertato dai ...

