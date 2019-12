La DP Noleggi SG Volley scende in campo a sostegno della Fop Italia Onlus

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiIn occasionegara del campionato di serie C femminile tra la locale formazioneDPSGe il Vesuvio Oplonti Napoli, ci sarà la raccolta fondi a favore dell’associazione Fop, che sostiene i malati di fibrodisplasia ossificante progressiva, rara malattia genetica in cui il tessuto osseo invade progressivamente muscoli, tendini, legamenti e altri tessuti connettivi. Una malattia che colpisce un bambino su 2 milioni. La società sangiorgese, sempre pronta a sostenere questo tipo di iniziative, ha deciso di aderire alla raccolta fondi attraverso il progetto “Mamma”, grazie al quale sarà realizzato un calendario in collaborazione con la Grafica Graziano di Giuseppe Graziano e la GM foto e studio film dei fratelli Mario e Gianmarco Pietronigro. I proventivendita del calendario saranno devoluti alla Fop...

