(Di lunedì 9 dicembre 2019) Luigi Di Maio gongola: “Il punto di caduta sul Mes è ottimo, la risoluzione rispecchia la nostra proposta”. È la fine dell’ennesima lunga giornata per ilgiallorosso. Conclusasi con una richiesta di verifica e rilancio a gennaio da parte del Partito democratico, accolta al volo da Giuseppe Conte e con il capo politico M5s a ricordare come per primo il Movimento abbia lanciato la proposta un paio di settimane fa. Una decisa schiarita dopo i nuvoloni neri che si erano addensati sul Palazzo nei giorni scorsi. Non basta un piovigginoso fine settimana per far sterzare il clima. Le tensioni continuano a muoversi carsiche sotto l’ostentata superficie di ritrovata concordia, ma l’esecutivo respira pure una boccata d’aria, scacciando i venti di crisi imminente che soffiavano maligni e provando arsi innel complicato ...

Marcozanni86 : E #Centeno mette la parola fine alle balle di #Conte e del governo giallo-rosso sul #MES - CarloCalenda : E questa non viene ancora considerata l’emergenza!! Ma lo è, come la scuola. E noi stiamo a parlare di Mes con Sena… - HuffPostItalia : Il governo si mette in sicurezza -