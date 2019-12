Felicia Bartolotta Impastato | un ricordo e l' antimafia sociale

feedproxy.google

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il 7 dicembre è l'anniversario (quest'anno sono quindici anni) della scomparsa di, la madre di Peppino. A Cinisi è iniziato il 6 dicembre, per proseguire fino al 12 dicembre, un nutrito ciclo di iniziative per ricordarla da parte di scuole, del Centro Siciliano di Documentazione “Giuseppe” e Casa Memoriae Peppinoe momenti spontanei di riflessione e condivisione. “è stata una donna e madre che ha detto di no alle logiche mafiose (...) - Cultura / Mafia, Sicilia,Peppino,

carlogubi : Felicia Bartolotta Impastato - FPugliaVE : RT @eccapecca: Felicia Bartolotta Impastato. Iniziative a Cinisi. #Mafia montagna di merda. - eccapecca : Felicia Bartolotta Impastato. Iniziative a Cinisi. #Mafia montagna di merda. -