E’ tornato Piatek | Bologna-Milan 2-3

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il secondo successo consecutivo in trasferta aiuta la squadra di Pioli a tornare nella parte sinistra della classifica. Ma al Dall'Ara l'attesa è tutta per Sinisa Mihajlovic.è la gara che segna il ritorno in panchina del serbo dopo il trapianto di midollo del 29 ottobre. Il Diavolo però rovina la festa e si prende la scena: seconda vittoria consecutiva in trasferta per la banda di Pioli, che concede il bis dopo il successo di Parma passando 3-2 al Dall'Ara. Il racconto della partitaPioli cerca continuità e ripropone lo stesso undici schierato al Tardini, il suorisponde presente e si conferma in crescita. La continuità la cercava anche ildopo il successo di Napoli, con l'obiettivo di dimenticare la figuraccia rimediata a Udine (1-4) in Coppa Italia. Mihajlovic archivia l'esperimento della difesa a 3, ripropone l'abituale 4-2-3-1, con Skov Olsen, Denswil e ...

