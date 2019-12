Ancelotti | “Potessi tornare indietro c’è una cosa che non rifarei… ma non vi dico quale”

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) E’ il momento delle decisioni, per Carlo. Ma non quelle che tutti si aspettano. Il tecnico del Napoli pensa solo al Genk: “Parlo col presidente tutti i giorni, siamo tutti concentrati su domani. Vivo la vigilia come una grande opportunità di riuscire attraverso la partita ad ottenere un risultato importante, nient’altro”. Se potessec’è qualche non rifarebbe? “Sì, c’è unache non rifarei… ma non viquale” Le sue decisioni saranno condizionate dalla risposta che otterrete in campo? Ad Udine non ci sono state risposte nel primo tempo. “In queste ore devo prendere delle decisioni perché devo scegliere la formazione giusta, la strategia migliore, per giocare bene,a fare quello che ha fatto tante volte, in Champions soprattutto quest’anno e quindi fare una gara convincente. Dopo la ...

