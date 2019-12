Ultime Notizie Roma del 08-12-2019 ore 20 | 10

romadailynews

(Di domenica 8 dicembre 2019)dailynews radiogiornale una Buonasera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriele a Luigi in studio l’INPS non darà seguito la richiesta rivolta due ragazzine divenute Orfane nel 2013 dopo che le padre ha ucciso la madre si era suicidato di risarcire i €124000 dovuti all’uomo che il padre aveva ferito durante la tragedia l’annuncio è venuto dal Presidente tridico dopo che sulla vicenda di Massa Carrara era intervenuto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiamando la ministra catalfo che insieme alla ministra Bonetti aveva assicurato una soluzione al più presto la lettera con la richiesta di risarcimento è un atto dovuto ma l’INPS ha già contattato il migliore avvisando lì che non ci sarà alcun atto esecutivo ha detto tridico il ministro dell’economia Gualtieri Annuncia il parere negativo del governo ...

