Traffico Roma del 08-12-2019 ore 18:30 (Di domenica 8 dicembre 2019) BUONASERA DALLA REDAZIONE. AUMENTA IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL Traffico È INTENSO TRA CASSIA BIS E IL BIVIO PER LA A24, SENZA PARTICOLARI DISAGI. MAGGIORI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, IN PARTICOLARE A PARTIRE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST. CODE A TRATTI, SEMPRE PER Traffico INTENSO, ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DA TORRENOVA AL GRA, IN DIREZIONE DEL CENTRO. SU VIA DEL FORO ITALICO, ANCORA PRUDENZA PER LE CODE CAUSATE DA UN INCIDENTE, COMUNQUE RISOLTO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, PER Traffico INTENSO E PER UN INCIDENTE SULLA SS148 PONTINA, VERSO Roma, TRA VIA MONTE D’ORO E PRATICA DI MARE. IN CITTÀ, Traffico SOSTENUTO TRA LUNGOTEVERE AVENTINO E LUNGOTEVERE ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-12-2019 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - FecciaBz : RT @parallelecinico: Match Under18 a Roma Urla 4 volte 'ne*ro di merda' all'avversario di origini africane No sanzione arbitrale Ha poi det… -
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Traffico Roma del 08-12-2019 ore 09:30 RomaDailyNews
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Traffico Roma del 08-12-2019 ore 09:30 RomaDailyNews
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 17 : 30: BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA CASSIA BIS E LA DIRAMAZIONE Roma NORD, IN DIREZIONE INTERNA. SI RALLENTA, SEMPRE A CAUSA DELLA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, SULLA TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO, TRA PORTONACCIO E L’INGRESSO IN TANGENZIALE EST, VERSO QUEST’ULTIMO TRATTO. CODE A TRATTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA E IL BIVIO PER IL GRA, IN DIREZIONE CENTRO. UN INCIDENTE HA ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 16 : 30: BUONASERA DALLA REDAZION IN QUESTO PRIMO POMERIGGIO, SCARSO IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. IN QUEST’ULTIMA ORA, UN INCIDENTE HA PROVOCATO CODE SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI IN DIREZIONE OPPOSTA PER CURIOSI. IN CITTà LA CIRCOLAZIONE è SOSTENUTA SU LUNGOTEVERE AVENTINO, TRA BOCCA DELLA VERITà E PONTE GARIBALDI, VERSO PONTE ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 15 : 30: BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. POCO Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO CITTADINO DELLA A24. REGOLARE LA CIRCOLAZIONE ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST. A TRASTEVERE, PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI AL Traffico, A CAUSA DI UN INCIDENTE SU LARGO BERNARDINO DA FELTRE. NEL CENTRO CITTà, ALLE 19:00 è IN PROGRAMMA LA CERIMONIA DELL’ “ALBERO DI NATALE A PIAZZA VENEZIA”, ALLA QUALE è PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSI SPETTATORI. ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 14 : 30: BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. SI GUIDA REGOLARMENTE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. NEL CENTRO CITTà, ALLE 19:00 è IN PROGRAMMA LA CERIMONIA DELL’ “ALBERO DI NATALE A PIAZZA VENEZIA”, ALLA QUALE è PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSI SPETTATORI. LA PIAZZA SARà CHIUSA AL Traffico GIà DALLE 17:00, TRA VIA DEI FORI IMPERIALI E VIA CESARE ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 13 : 30: INCIDENTE ALLE PORTE DI Roma SU VIA APPIA, IN ZONA SANTA MARIA DELLE MOLE, CODE IN DIREZIONE CASTEL GANDOLFO. SULLA Roma FIUMICINO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI REGISTRANO CODE IN CORRISPONDENZA DI VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. LUNGO IL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER NAPOLI E VIA APPIA, IN CARREGGIATA INTERNA. IN CITTÀ, SULLA TANGENZIALE EST, CODE TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE, IN DIREZIONE SAN ...
Traffico Roma del 08-12-2019 ore 12 : 30: LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE SCORREVOLE, IN CITTÀ. DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE LUNGO VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DI VIALE SOMALIA, RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO. IN ZONA OTTAVIA, CHIUSA VIA CASAL DEL MARMO, IN CORRISPONDENZA DI VIA TARSAI, PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DIVERSE LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA, IN SVOLGIMENTO, IN TUTTA LA CITTÀ, IN PARTICOLARE IN PIAZZA DI SPAGNA E POI ALL’ESQUILINO E IN ...
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