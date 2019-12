Traffico Roma del 08-12-2019 ore 07 | 30

romadailynews

(Di domenica 8 dicembre 2019)SCARSO, IN QUESTO MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE. DIVERSE LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA, IN TUTTA LA CITTÀ. IN PARTICOLARE IN PIAZZA DI SPAGNA, ESQUILINO E PIAZZA VENEZIA. ALLE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO IL PAPA CELEBRERA’ L’ANGELUS, NEL POMERIGGIO INTORNO ALLE 15 SI TRASFERIRA’ ALLA BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE,, ED INFINE IN PIAZZA DI SPAGNA. PER CONSENTIRE GLI SPOSTAMENTI DEL PAPA, 20 LINEE DI BUS SUBIRANNO DEVIAZIONI E LIMITAZIONI. INOLTRE GIA’ DALLE PRIME ORE DEL MATTINO SONO PREVISTE CHIUSURE E DEVIAZIONI SU DIVERSE STRADE TRA PIAZZA DELL’ESQUILINO, VIA CAVOUR, VIA GIOBERTI E LA STAZIONE TERMINI.)) NEL QUARTIERE SAN LORENZO, MODIFICATA FINO ALLE 7 DI DOMANI MATTINA, LA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE STRADEL DEL QUARTIERE. PRESTARE QUINDI ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. TRASPORTO PUBBLICO. LA FERMATA SPAGNA DELLA METRO A SARÀ SOSPESA..FINO AL ...

