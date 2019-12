Nel Torinese madre 85enne uccide figlia disabile a martellate

Dramma Nel Torinese - 85enne uccide a martellate la figlia disabile : Francesca Bernasconi L'omicidio commesso poco prima delle 9 a Orbassano. Ad avvisare i carabinieri sarebbe stato il padre 87enne Colpita con numerose martellate, che alla fine l'hanno lasciata senza vita. È morta così una donna disabile di 44 anni. Ad ucciderla, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata la madre di 85 anni. Questa mattina, in un appartamento di Orbassano, in provincia di Torino, si è consumato un Dramma. Secondo ...

Uccide a martellate la figlia disabile Nel Torinese : Una donna disabile di 44 anni è stata uccisa a colpi di martello dalla madre di 85 anni. Il fatto è avvenuto stamattina, dopo le 8.30, in un appartamento di Orbassano, nel Torinese. In casa, oltre alle due donne, c'era anche il marito 87enne dell'assassina, che ha chiamato i carabinieri.

Donna uccisa a martellate Nel Torinese : 10.28 Una Donna di 44 anni è stata uccisa con numerose martellate alla testa in un appartamento di Orbassano (Torino). Intervenuti sul posto i Carabinieri e, per il sopralluogo, la sezione Investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo per il sopralluogo. Dalle prime informazioni risulterebbe che a uccidere la Donna, disabile, sia stata la madre 85enne, che sembra abbia assunto dei farmaci. A dare l'allarme suo marito, e padre della ...

Maltempo : cade l’intonaco in una chiesa - donna ferita Nel torinese : Una parte dell’intonaco della chiesa di San Benedetto, a San Mauro torinese, e’ crollata forse a causa delle piogge degli ultimi giorni. ferita, in modo lieve, una donna di 76 anni, soccorso dal 118, che l’ha trasportata per le cure del caso all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Sul posto anche i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dell’area in cui si e’ verificato l’incidente ...

Incidenti sulle montagne del Piemonte : 3 interventi del Soccorso alpino Nel Torinese e nel Biellese - coinvolte numerose persone : Il Soccorso alpino e Speleologico Piemontese è intervenuto su tre Incidenti occorsi su terreno innevato tra le montagne del Piemonte. Il primo intervento si è svolto tra il Colle del Lys e il Monte Arpone, nel comune di Viù (Torino), dove alcuni componenti di un gruppo di ciaspolatori sono scivolati su neve dura precipitando verso valle. Due hanno riportato alcuni traumi ed escoriazioni e una sospetta frattura a un polso. Recuperati ...

Maltempo : Nel Torinese alcune strade ancora chiuse : Le intense precipitazioni dei giorni scorsi hanno creato numerose criticità sulla viabilità della Città metropolitana di Torino; tecnici e cantonieri stanno lavorando per il più rapido ripristino possibile e stanno riaprendo gran parte delle strade che sono state chiuse. Fra queste, ha riaperto oggi la SP50 di Ceresole, chiusa dal km 0+100 per pericolo valanghe: la frazione Villa era raggiungibile solo con una pista da fondo e non era stato ...

Maltempo Nel Torinese : 23 strade chiuse per frane e allagamenti - fiumi sorvegliati speciali : Le piogge torrenziali delle scorse ore hanno creato numerose criticità sul territorio Torinese dove sono più di 100 i Centri operativi misti comunali aperti e in contatto con la Sala operativa della Città metropolitana di Torino. In particolare, 23 strade sono chiuse per frane e allagamenti e 8 quelle percorribili. Per quanto riguarda la situazione di fiumi e corsi d’acqua, sono sopra la soglia critica di pericolo il Malone, il Chisola, in ...

Millantavano l'appartenenza alla 'ndrangheta - 4 arresti Nel torinese : I Carabinieri di Torino hanno arrestato una banda che chiedeva il pizzo ad un albergatore locale, millantando l'appartenenza alla 'ndrangheta

Tragedia Nel Torinese - 18enne muore infilzata scavalcando il cancello di casa : È morta infilzata sul cancello di casa. Così, una ragazza di 18enne, del Torinese, ha perso la vita mentre provava a scavalcare la recinzione metallica delimitante la propria abitazione. Una Tragedia avvenuta appena all'alba di questa mattina, 3 novembre. Il drammatico episodio si è consumato a Loranzè, comune di circa 1000 abitanti alle porte di Torino. Stando ad una prima ricostruzione della vicenda, sembrerebbe che la giovane studentessa ...

Maltempo - un morto nell'Alessandrino e uno Nel Torinese DIRETTA : Dopo i disagi di ieri, la situazione è peggiorata in serata tra il Piemonte, che ha annunciato il suo governatore chiederà lo stato di emergenza, e la Liguria. Scuole chiuse nell'Alessandrino. Vicino a Genova un quartiere è rimasto isolato

Maltempo - finisce fuori strada per l’asfalto bagnato : morto un pensionato Nel torinese : Un pensionato ottantenne è finito fuori strada a causa dell'asfalto bagnato questa mattina in provincia di Torino. L'uomo ha perso il controllo della sua auto che è uscita dalla carreggiata, ribaltandosi. Inutili i soccorsi: all'arrivo del personale del 118 la vittima era già deceduta. Nell'auto viaggiava anche la moglie che è stata trasferita all'ospedale di Ivrea.Continua a leggere

Omicidio Nel Torinese - fermato fuggitivo : 10.10 Il ricercato per aver ucciso a colpi di pistola un uomo ieri a Pinasca, nel Torinese, è stato catturato dai carabinieri.Il fermato è un uomo di 89 anni. Era fuggito subito dopo il delitto. Ha trascorso una notte all'addiaccio nei boschi circostanti, senza cibo nè coperte.Poi è tornato a casa dove è stato fermato. All'origine dell'Omicidio sembra ci sia stata una discussione per il parcheggio dell'auto. Secondo quanto ricostruito, ...

Spari in strada Nel Torinese : un morto : 20.02 Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola a Pinasca, nel pinerolese (TO). L'omicidio è avvenuto nella borgata 'Case Sparse'. Sul caso indagano i carabinieri. Dopo una sparatoria in strada è rimasto a terra il cadavere di un uomo. L'omicida è fuggito. E ora è caccia al killer. Istituiti posti di blocco in tutta la zona. A dare l'allarme i vicini di casa della vittima che hanno sentito gli Spari. I carabinieri stanno interrogando tutti i ...

Uomo ucciso a colpi di pistola Nel Torinese : Un Uomo è stato ucciso a colpi di pistola a Pinasca, nel Torinese. Il corpo della vittima, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato ritrovato poco dopo le 18.15 dai carabinieri di Pinerolo, che indagano sull'accaduto.