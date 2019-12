Londra La Regina Elisabetta non molla | Carlo può ancora attendere

laprimapagina

(Di domenica 8 dicembre 2019) Larimanda la successione al trono. Si era parlato con insistenza di un cambiamento al vertice. La Monarca

Glitteringwoman : No, la regina #Elisabetta non lascia il trono, neanche a #95anni. Dai palazzi di #Londra informano che non c'è ness… - PrometeoIII : Francis Bacon nasce a Londra nel 1561 da lord guardasigilli della Regina Elisabetta. Ora abbiamo le prove #TheQueen Elizabeth è immortale. - pomeriggio5 : Il figlio della Regina indagato per abusi sessuali su una 17enne, ecco le ultime news da Londra #Pomeriggio5 -